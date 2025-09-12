12 Settembre 2025

SVOLTA per Lookman all’Inter: “Accordo per gennaio”

La cifra

Ademola Lookman

Ademola Lookman è stato il grande obiettivo del mercato estivo dell’Inter. Il nigeriano aveva l’accordo totale con i nerazzurri, ma la mancata intesa con l’Atalanta ha fatto naufragare la trattativa, con il nigeriano finito ai margini della rosa.

Lo strappo con i bergamaschi non ricucibile e le voci su un suo possibile addio a gennaio si fanno più insistenti. Come titolato da calciomercato.it, ci sarebbe un “accordo a metà prezzo per gennaio”. Dall’Inghilterrà, infatti, si parla di un’offerta da 20 milioni di sterline, ovvero 23 milioni di euro circa.

A farsi avanti sarebbe il Tottenham, che vorrebbe ingaggiare Lookman per una cifra pari alla metà di quanto offerto dall’Inter.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.