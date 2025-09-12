TRE giocatori out per Juve-Inter: l’ANNUNCIO di Tudor

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, big match della 3a giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha fatto il punto su 3 possibili assenze per domani. I dubbi riguardano i due nuovi arrivati Zhegrova e Openda, ma anche Conceicao.

Su quest’ultimo non ci sarebbe ancora certezza, mentre l’attaccante belga potrebbe partire anche titolare. La Juventus, invece, dovrà attendere ancora un po’ prima di avere Zhegrova a disposizione.

Queste le sue parole:

NUOVI ARRIVI – Sono arrivati Openda e Zhegrova che ci daranno una mano. Edon non potrà aiutarci da subito, si deve riprendere fisicamente, deve migliorare la forma fisica. Nelle prossime due non sarà convocato, da Verona lo inseriremo piano piano nella rosa. Openda sta bene, ha qualità, viene da squadre e campionati importanti, ci darà una mano“.

CONCEICAO E OPENDA – Conceiçao 50/50 vediamo domani. Openda domani potrebbe partire anche dall’inizio”.