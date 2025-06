Chivu all’Inter porta questi TRE colpi di mercato

Ore calde per il futuro della panchina dell’Inter. Alla fine, il prescelto per sostituire Simone Inzaghi sarà Cristian Chivu, reduce dalla sua prima esperienza tra i professionisti, sulla panchina del Parma. E dagli emiliani il tecnico potrebbe portare in nerazzurro alcuni giocatori.

Lo scrive la Repubblica, che sottolinea come i profili di Ange-Yoan Bonny, Giovanni Leoni e Keita Mandela potrebbero diventare dei colpi di mercato concreti. Tutti e tre si sono imposti come elementi importanti proprio sotto la gestione di Chivu.