Il gioiello dell’Inter può diventare un TITOLARE con Chivu

La scelta di Cristian Chivu ha sicuramente sorpreso molti tifosi dell’Inter, vista la poca esperienza in panchina. Tuttavia, l’allenatore romeno è un profilo che conosce molto bene il mondo nerazzurro e il suo arrivo potrebbe portare delle novità importanti.

In particolare, vista la sua avventura nelle giovanili dell’Inter e la volontà di Oaktree di puntare sui giovani, c’è un giocatore che più di tutti potrebbe venir valorizzato sotto la sua gestione. Si tratta di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, reduce dal prestito in Serie B con lo Spezia, vincendo anche il titolo di capocannoniere.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Esposito sarà parte del gruppo che disputerà il Mondiale per Club e potrebbe diventare quasi un nuovo acquisto per i nerazzurri, dando subito il suo contributo. D’altronde, Chivu non si è fatto problemi a lanciarlo in Primavera da sotto età e ad affidargli la fascia da capitano.