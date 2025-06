Dove vedere sorteggio Serie A 2025/2026: diretta tv e streaming

Dove vedere il sorteggio di Serie A 2025/206 in diretta TV e streaming

La nuova Serie A 2025/2026 è pronta a prendere ufficialmente il via. Il primo atto sarà il sorteggio del calendario, che avverrà al Teatro Regio di Parma. Per via dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Cortina-Milano, l’Inter e il Milan giocheranno entrambe la prima gara in casa.

Il sorteggio si svolgerà venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18.30.

Le date ufficiali della Serie A 2025/2026

Queste le date ufficiali della Serie A 2025/2026:

Inizio campionato: domenica 24 agosto 2025

domenica 24 agosto 2025 Fine campionato: domenica 24 maggio 2026

domenica 24 maggio 2026 Turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026

mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026 Soste per le Nazionali: domenica 7 settembre 2025, domenica 12 ottobre 2025, domenica 16 novembre 2025, domenica 29 marzo 2026

Le 20 squadre che partecipano alla Serie A 2025/2026

Questa la lista delle 20 squadre che parteciperanno al campioanto di Serie A 2025/2026:

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Cremonese

Fiorentina

Genoa

INTER

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Napoli

Parma

Pisa

Roma

Sassuolo

Torino

Udinese

Verona

Informazioni utili per seguire il sorteggio della Serie A 2025/2026

Sarà possibile seguire in diretta i sorteggi del calendario di Serie A 2025/2026 su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming. L’evento verrà trasmesso sia in chiaro, sui canali ufficiali della Lega Serie A, canale YouTube e Radio TV Serie A, sia tramite abbonamento sulle seguenti tv e piattaforme: Dazn, Sky Sport, Sky Go e Now.