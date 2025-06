Clamorosa rivelazione su Mourinho all’Inter: cosa è successo

Manca ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Dopo giorni di trattative e idee sarà lui l’allenatore nerazzurro per la stagione 2025/2026, per quella che è sicuramente una scelta molto particolare.

Come rivelato da la Repubblica, c’era solo un nome che avrebbe potuto cambiare il destino della panchina nerazzurra, dopo il no di Fabregas. Si tratta di José Mourinho. Il tecnico portoghese sarebbe stato sondato da intermediari per un suo clamoroso ritorno.

Lo Special One, dal canto suo, sarebbe stato pronto a tornare a Milano, come aggiunge sempre il quotidiano, ma a frenare il tutto sarebbero state le clausole molto onerose presenti nel suo contratto con il Fenerbahce.