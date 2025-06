Con l’arrivo di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, buona parte dell’attuale rosa verrà rivalutata. Diversi calciatori andranno via, tra cui Joaquin Correa – che ha già raggiunto un accordo con il Botafogo – e Marko Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto. Quest’ultimo, che sperava di chiudere questa sua seconda avventura a Milano con un trofeo, ha salutato ufficialmente questo pomeriggio.

Queste le parole di Arnautovic ai microfoni di AntenaSport: “Per me personalmente, il mio tempo all’Inter è finito. Non ci sarò più. Sono molto contento della nomina di Cristian, ho giocato con lui. Ho già parlato con lui, è un allenatore giovane e ambizioso. Ha molte qualità e può aiutare il gruppo, ma la cosa più importante è che ama questa squadra, ha amato l’Inter per tutta la vita. Chivu? È un allenatore, ma pensa come un giocatore e penso che farà bene. Auguro il meglio all’Inter e a Cristian e credo che la prossima stagione saranno campioni”.