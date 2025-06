Dumfries: “Inzaghi? Uno shock. Ora vogliamo vendicarci”

Dal ritiro della Nazionale Olandese, Denzel Dumfries ha parlato per la prima volta dell’addio di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League persa a Monaco. L’olandese ha condiviso ben quattro stagioni al fianco del tecnico italiano e proprio non si aspettava di doverlo salutare in questo modo.

Queste le sue parole riportate da voetbalprimeur.nl: “Devo ammettere che ho trovato piuttosto difficile sentirlo. Siamo arrivati ​​all’Inter nello stesso periodo, qualche anno fa. Con tutto lo staff, l’allenatore e i giocatori, abbiamo davvero formato una famiglia. Non l’ho più visto di persona da allora, non c’era spazio per quello in tutta quella confusione, ma ci siamo comunque sentiti. L’ho ringraziato per la collaborazione. È stato un po’ uno shock. Ma a volte vanno così. Verso una nuova fase con un nuovo allenatore. Speriamo di vendicarci di questa stagione e di vincere qualche premio questa volta.”