Chivu ha scelto il vice: ex Inter e Juve torna ad Appiano

Quella di oggi sarà la giornata di Cristian Chivu: dopo aver chiuso da giorni l’operazione con l’Inter, nelle prossime ore il tecnico rumeno risolverà il suo contratto con il Parma e solo successivamente potrà depositare la firma sul nuovo contratto nerazzurro.

L’allenatore, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sembra aver scelto quello che sarà il vice che lo accompagnerà in questo passo in avanti per la sua carriera. Sarà Giovanni Martusciello il secondo di Chivu, esperto tecnico che in passato ha avuto delle esperienze sia alla Juventus che alla Lazio come vice di Maurizio Sarri.

Dopo aver scelto di non seguire l’allenatore toscano nel ritorno alla guida dei biancocelesti, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura al fianco di Chivu. Per lui, che prima dovrà risolvere il contratto che lo lega alla Salernitana fino al giugno 2026, si tratta di un ritorno ad Appiano Gentile dopo il biennio affrontato dal 2017 come collaboratore di Luciano Spalletti.