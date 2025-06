Colpo last minute in attacco: l’Inter chiude in 24 ore

Si sta per concludere la finestra di mercato creata dalla Fifa per consentire ai club partecipanti al prossimo Mondiale per Club di rinforzarsi. Domani, infatti, sarà l’ultimo giorno a disposizione per completare le operazioni in entrata, prima di definire ufficialmente gli organici che prenderanno parte alla spedizione negli Stati Uniti.

L’Inter, che ha già accolto ufficialmente Sucic e Luis Henrique, vorrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco. Un reparto avanzato che non vedrà partire al Mondiale né Arnautovic né Correa, entrambi ai saluti per la scadenza dei rispettivi contratti. Da qui l’esigenza di aggiungere un’altra pedina allo scacchiere di Chivu, oltre Lautaro, Thuram, Taremi e il rientrante Pio Esposito.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha in mente di fare un tentativo last minute soprattutto per Bonny. Chivu lo ha già allenato al Parma e conosce bene le sue caratteristiche, ragion per cui lo accoglierebbe a braccia aperte. Il francese viene valutato sui 25 milioni di euro, ma a complicare l’affare potrebbero essere le tempistiche ridotte.

Se l’Inter non riuscirà a portare a termine l’operazione entro le prossime 24 ore, continuerà comunque a trattare Bonny con il Parma accontentandosi di definire eventualmente il suo acquisto prima dell’inizio della nuova stagione.