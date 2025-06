Bisseck finanzia il nuovo gioiello in difesa: assalto Inter

Giunti alla vigilia dell’ultimo giorno di mercato disponibile per completare i colpi in vista del prossimo Mondiale per Club, l’Inter potrebbe decidere di riservare ancora una sorpresa in attacco. Il club nerazzurro, allo stesso tempo, è già al lavoro per completare le manovre in entrata per la riapertura della finestra estiva di luglio e consegnare a Chivu una squadra completa in ogni reparto per la nuova stagione.

Quello che vedremo al Mondiale, dunque, sarà solo un antipasto dell’Inter di Chivu, pronta successivamente ad accogliere altri talenti. Un nome in agenda che mette tutti d’accordo dalle parti di Viale della Liberazione, ad esempio, è quello del giovanissimo Giovanni Leoni. Il classe 2006, già trattato dai nerazzurri un anno fa, è tra i primi obiettivi per la difesa.

Rispetto alla scorsa estate, come segnalato da La Gazzetta dello Sport, il costo del suo cartellino è lievitato intorno ai 20 milioni di euro. Un calciatore di talento e affidabilità, peraltro noto a Chivu che lo ha allenato in quest’ultima parte di stagione a Parma. Un affare che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Yann Bisseck, sempre più richiesto in Premier League. Il difensore tedesco viene valutato dall’Inter sui 40 milioni e potrebbe essere sacrificato davanti ad un’offerta di questo calibro.