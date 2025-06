Chivu al primo allenamento con l’Inter: i big presenti

Giornata ricca di emozioni per Cristian Chivu, pronto a dirigere il suo primo allenamento ad Appiano Gentile da nuovo allenatore dell‘Inter. Il tecnico, che questa mattina sarà a Parma per risolvere ufficialmente il suo contratto, nelle prossime ore verrà annunciato dal club nerazzurro e poi sarà di scena alla Pinetina per conoscere i primi calciatori.

Fischio d’inizio per la sua prima seduta fissato alle 16.00 di questo pomeriggio, a sancire il suo ritorno ad Appiano Gentile nelle vesti di allenatore. Tra i big saranno senz’altro presenti i tre portieri (Sommer, Josep Martinez e Di Gennaro), oltre ad Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Spazio anche agli infortunati Bisseck e Calhanoglu, mentre Pio Esposito verrà visitato dallo staff medico dopo l’infortunio riportato nella finale playoff di Serie B.

Nei prossimi due giorni, invece, rientreranno tutti gli altri nazionali, prima della partenza per Los Angeles fissata per mercoledì 11 giugno.