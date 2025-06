Repubblica: “Inzaghi vuole questi due BIG dell’Inter”

E’ iniziata da pochi giorni l’avventura di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Al-Hilal. Il tecnico italiano si sta già preparando per il Mondiale per Club, prima competizione ufficiale dal suo approdo in Arabia Saudita.

Oltre ad essere ricoperto d’oro con un contratto da 52 milioni di euro netti in due anni, Inzaghi avrà a disposizione anche un budget di mercato quasi illimitato. Da qui sono partiti gli assalti dell’Al-Hilal nei confronti di alcuni dei migliori talenti del campionato italiano come Victor Osimhen e Theo Hernandez. Ma non sembra essere tutto perché, a discapito del patto verbale stretto con Marotta al suo addio, Inzaghi potrebbe tentare anche uno dei suoi ex calciatori all’Inter.

Come scritto questa mattina da la Repubblica, dopo una serie di sondaggi andati in scena nelle scorse settimana, il club saudita vorrebbe provare a regalare uno tra Bastoni e Barella a Inzaghi per dare vita a questa nuova avventura. Queste le ultime: “L’Al-Hilal proverà di nuovo a convincere Barella e Bastoni, che Simone Inzaghi vorrebbe allenare ancora”.