Chivu saluta il Parma: “Pagina che porterò nel cuore”

Dopo giorni di attesa, finalmente Cristian Chivu sta per diventare il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno pochi istanti fa ha salutato ufficialmente il Parma, siglando la rescissione del contratto prima di unirsi ai nerazzurri. Un passaggio necessario che sblocca il suo approdo a Milano e che lo vedrà questo pomeriggio dirigere il suo primo allenamento ad Appiano Gentile.

La conferma ufficiale è arrivata dal profilo Instagram dello stesso Chivu che ha ringraziato il Parma e salutato i suo vecchi tifosi: “Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!”.