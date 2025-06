Inter al Mondiale con SEI attaccanti: tutti i nomi

Dopo una settimana di riposo, quest’oggi l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti sotto la nuova guida di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno dirigerà la sua prima sessione da tecnico nerazzurro con pochi calciatori della prima squadra, in attesa del rientro dei numerosi Nazionali in vista della partenza di mercoledì verso il Mondiale per Club.

Negli Stati Uniti vedremo per la prima volta in campo con la maglia dell’Inter i due nuovi acquisti, Petar Sucic e Luis Henrique. Vedremo inoltre se entro domani il club nerazzurro riuscirà a piazzare ancora un colpo in attacco, considerata l’imminente scadenza della finestra dedicata ai trasferimenti introdotta dalla Fifa quest’anno proprio per il Mondiale.

L’Inter, ad ogni modo, avrà un reparto avanzato numericamente al completo. Senza Correa e Arnautovic, entrambi ai saluti per la scadenza dei rispettivi contratti, Chivu potrà contare sul rientro di diversi calciatori. Tra questi, oltre Valentin Carboni vicinissimo al recupero dall’infortunio, vi saranno anche i due fratelli Esposito. Sebastiano non è stato infatti riscattato dall’Empoli dopo la retrocessione dell’ultima giornata, mentre Francesco Pio a causa di un piccolo infortunio è stato costretto a rinunciare all’Europeo U21 con la Nazionale Italiana.

L’attacco dell’Inter per il Mondiale per Club, salvo colpi di scena delle prossime ore, verrà così composto: Lautaro, Thuram, Taremi, Valentin Carboni, Sebastiano e Pio Esposito.