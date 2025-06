Un altro ‘tripletista’ con Chivu: entra nello staff dell’Inter

Scelto come nuovo allenatore al posto di Simone Inzaghi, l’approdo di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stato accompagnato da una fetta della tifoseria nerazzurra con un pizzico di scetticismo. In particolare, è la poca esperienza maturata in Serie A come tecnico a rappresentare un grosso punto interrogativo che verrà risolto solamente durante il Mondiale per Club.

C’è però un aspetto che senz’altro mette tutti d’accordo: Chivu è simbolo di interismo e conosce Appiano Gentile come le sue tasche. Sia da calciatore che da tecnico delle giovanili ha collezionato successi su successi, entrando nella storia di questo club soprattutto per lo storico Triplete conquistato con José Mourinho nel maggio del 2010.

Proprio da quel gruppo incredibile, Chivu ha scelto di attingere per completare il suo staff tecnico. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere Paolo Orlandoni tornerà alla Pinetina nelle vesti di collaboratore. Dopo la riconferma dello specialista Gianluca Spinelli, da due stagioni coordinatore dei portieri nerazzurri, il tripletista Orlandoni sarà al suo fianco come preparatore.