Hojlund ANNUNCIA: “Futuro? Ecco dove giocherò”

Tra i principali obiettivi di questa sessione estiva di mercato dell’Inter c’è senza dubbio l’intenzione di rinforzare il reparto d’attacco visto che rischia di perdere tutte le sue pedine alle spalle della Thu-La. Sono infatti pronti all’addio a fine giugno Correa e Arnautovic che hanno il contratto in scadenza e pure Taremi rischia la cessione.

Per questi motivi diventa molto importante trovare delle alternative per il prossimo anno a Lautaro e Thuram con il nome di Bonny che è il preferito per una chiusura in tempi rapidi. Una trattativa che invece può spingersi più per le lunghe è quella relativa a Rasmus Hojlund, centravanti del Man United che piace tanto all’Inter.

Il centravanti danese nelle scorse ore ha risposto ad una domanda sugli interessamenti di Inter e altri grandi club. “Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l’ora di prendermi una piccola pausa estiva, poi sarò completamente dedicato al progetto”, queste le sue parole raccolte da TV2Sport, televisione presente al ritiro della Danimarca.

Si tratta certamente di dichiarazioni che possono sembrare una netta chiusura all’Inter o ad altre squadre per un possibile addio al Manchester United. La verità però è che la dirigenza nerazzurra ci sta provando davvero e che si tratta per lo più di parole di circostanza che Hojlund ha voluto pronunciare per non mettere in difficoltà il suo attuale club.