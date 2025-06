Colpo di scena Inter: torna Samuel, svelato il ruolo

Ci sarà tanto Triplete nella nuova Inter di Cristian Chivu, atteso oggi al suo primo allenamento ad Appiano Gentile. Il tecnico rumeno, che nel suo staff avrà a disposizione l’ex nerazzurro Paolo Orlandoni come preparatore dei portieri insieme allo specialista Gianluca Spinelli, ha deciso di puntare su un altro eroe del 2010 come suo fedelissimo.

Come riferito da Calciomercato.it, a causa di problemi burocratici legati all’accordo che lo lega alla Salernitana, non sarà Giovanni Martusciello il secondo di Chivu. Come suo vice, dunque, il nuovo allenatore dell‘Inter ha deciso di puntare su un altro ex nerazzurro simbolo di grande interisimo per ogni tifoso: Walter Samuel.

L’ex difensore argentino ha già ricoperto il ruolo di collaboratore all’Inter con Stefano Pioli. Successivamente, dopo una breve sperienza da vice al Lugano, nel 2018 è entrato a far parte dello staff di Lionel Scaloni nella Selezione Argentina come collaboratore tecnico.