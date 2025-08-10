Esposito sceglie il nuovo club: l’Inter incassa QUESTA cifra

Dopo giorni di lunghe trattative con continui rimbalzi da una parte all’altra della Serie A, finalmente sembra essersi delineato il futuro di un giocatore in uscita dall’Inter come Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante classe 2002 da settimane era nel mirino di Parma e Cagliari che hanno dato vita a un lungo duello per averlo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, a spuntarla in maniera definitiva ora sarebbe il Cagliari. Il club sardo avrebbe raggiunto un’intesa totale con il giocatore (che ha dimostrato di apprezzare la destinazione rossoblù) ma anche con la società nerazzurra e la fumata bianca è arrivata in queste ultime ore.

Da questo movimento di mercato in uscita, l’Inter dovrebbe guadagnare circa 4 milioni di euro che potrebbero sembrare pochi per un talento giovane come Esposito ma va tenuto conto che il classe 2002 ha il contratto in scadenza tra 10 mesi. Il club nerazzurro si è però anche assicurato una percentuale del 50% sulla futura rivendita.