Non solo Inzaghi, l’Al Hilal ora vuole un altro interista

Ad inizio giugno era arrivata, un po’ a ciel sereno per tanti tifosi dell’Inter, la notizia dell’addio di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino aveva scelto dopo 4 stagioni ricche di successi, di salutare i colori nerazzurri per accettare una ricchissima offerta dell’Al Hilal e di volare così in Arabia per iniziare un’avventura del tutto nuova.

Seconda quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari sul suo account X, ora però l’Inter rischia di perdere un’altra sua figura chiave dei successi degli ultimi anni. A cercare di portare via da Milano questa persona sarebbe nuovamente l’Al Hilal che è alla ricerca di un nuovo DS e ha messo nel mirino proprio Piero Ausilio.

Il DS nerazzurro è attualmente impegnato a lavorare per giungere alla conclusione di questa complicata sessione estiva di mercato con l’affare Ademola Lookman che continua a tenere banco da settimane intere. Rimane da capire però se Ausilio vorrà accettare un’eventuale ricca offerta araba una volta che avrà terminato il mercato con l’Inter.