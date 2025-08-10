“Donnarumma può salutare SUBITO”: la posizione dell’Inter

Sono giorni molto movimentati per quanto riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma, il capitano della Nazionale Italiana ha visto arrivare un portiere di alto livello come Chevalier nello spogliatoio del suo PSG e questo è un chiaro segnale del club nei confronti dell’ex Milan col quale non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo.

Se non dovesse arrivare un’intesa a strettissimo giro di posta, è possibile che il PSG decida a sorpresa di vendere subito il portiere italiano in modo da non perderlo a parametro zero a giugno 2026. Ci sono diverse squadre europee interessate al profilo di Donnarumma e tra queste sembra esserci anche l’Inter.

Secondo quanto riferito da ESPN, sono attese proposte per Donnarumma da parte delle big inglesi come Manchester United e Chelsea che sono alla ricerca di un upgrade tra i pali ma anche dall’Inter. I nerazzurri vengono quindi considerati in corsa per l’ex Milan e sembrano pronti ai contatti con l’agente Enzo Raiola.