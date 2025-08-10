Sportitalia: “Mega offerta e riflessioni per Calhanoglu”

La notizia, se dovesse essere confermata nelle prossime ore, avrebbe dell’incredibile. Soltanto pochi giorni fa veniva tolto ogni tipo di dubbio sul futuro di Hakan Calhanoglu che era rientrato a Milano e aveva detto di voler restare all’Inter, dopo aver inoltre fatto pace con Lautaro Martinez, ma ora spunta una news a sorpresa.

Secondo quanto affermato da Gianluigi Longari di Sportitalia, in queste ultime ore ci sarebbero stati dei contatti da parte di un club straniero con l’entourage di Hakan Calhanoglu. Si tratta dell’Al Nassr, il ricco club arabo in cui militano pure Marcelo Brozovic e Cristiano Ronaldo e che rappresenta quindi una tentazione per ogni giocatore.

Stando a quest’indiscrezione, l’Al Nassr avrebbe fatto un sondaggio con gli agenti del numero 20 dell’Inter e rimane da capire se – dopo aver chiuso alla Turchia – sarà confermata la volontà di Calhanoglu di restare in Italia anche nel caso in cui gli venisse recapitata una proposta molto ricca per volare nel campionato saudita.