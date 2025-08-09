9 Agosto 2025

Pavard via dall’Inter: spunta l’ipotesi SCAMBIO

Obiettivo in mediana per i nerazzurri

Benjamin Pavard prima di Inter-Bayern Monaco

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l’Inter in queste ultime settimane di mercato, secondo parecchie fonti differenti, è Benjamin Pavard. Il difensore francese avrebbe infatti alcune richieste dall’estero e potrebbe quindi anche decidere di salutare i colori nerazzurri dopo due stagioni per provare un’altra esperienza.

Una nuova opportunità, per il difensore che in carriera ha fin qui giocato in Francia, Germania e Italia, potrebbe essere la Premier League e starebbe infatti anche nascendo un’ipotesi di scambio molto suggestiva per l’Inter. La squadra che avrebbe messo gli occhi su Pavard sarebbe il Chelsea allenato dall’italiano Enzo Maresca.

Secondo i colleghi di Calciomercato.it, l’Inter punta al giovane centrocampista Andrey Santos. Il brasiliano si è messo molto in luce l’anno scorso in prestito allo Strasburgo e costa circa 30 milioni di euro, Pavard invece viene valutato un po’ meno quindi i nerazzurri dovrebbero aggiungere del denaro ma al momento resta solo un’ipotesi.

