Pavard via dall’Inter: spunta l’ipotesi SCAMBIO

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l’Inter in queste ultime settimane di mercato, secondo parecchie fonti differenti, è Benjamin Pavard. Il difensore francese avrebbe infatti alcune richieste dall’estero e potrebbe quindi anche decidere di salutare i colori nerazzurri dopo due stagioni per provare un’altra esperienza.

Una nuova opportunità, per il difensore che in carriera ha fin qui giocato in Francia, Germania e Italia, potrebbe essere la Premier League e starebbe infatti anche nascendo un’ipotesi di scambio molto suggestiva per l’Inter. La squadra che avrebbe messo gli occhi su Pavard sarebbe il Chelsea allenato dall’italiano Enzo Maresca.

Secondo i colleghi di Calciomercato.it, l’Inter punta al giovane centrocampista Andrey Santos. Il brasiliano si è messo molto in luce l’anno scorso in prestito allo Strasburgo e costa circa 30 milioni di euro, Pavard invece viene valutato un po’ meno quindi i nerazzurri dovrebbero aggiungere del denaro ma al momento resta solo un’ipotesi.