Fabrizio Romano SVELA la vera volontà di Bisseck sul mercato

La dirigenza dell’Inter in questo mese di agosto che porta alla chiusura della sessione estiva di mercato ma anche all’avvio del nuovo campionato di Serie A, è impegnata con la ricerca degli ultimi innesti in entrata per completare l’organico di mister Chivu ma anche con le cessioni necessarie per liberare spazio in rosa.

Tra i giocatori dell‘Inter più richiesti sul mercato c’è Yann Aurel Bisseck che piace a molte squadre inglesi. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha svelato quale sia il vero desiderio del centrale tedesco per il futuro: vuole restare in nerazzurro ma in caso di addio preferirebbe un altro campionato alla Premier League.

Queste le sue parole: “Bisseck è contento all’Inter, sta rifiutando i club che si sono interessati e valuta di andar via solo per un top team che possa consentirgli di giocare ancora ai massimi livelli. Secondo le mie informazioni, inoltre Bisseck non ha questa preferenza per la Premier League ma in caso di partenza dall’Inter preferirebbe andare in una big di Bundesliga”.