Lookman-Premier, CAOS totale: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore sono emerse diverse voci di mercato che indicavano Ademola Lookman come possibile obiettivo delle big di Premier League. Anche Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram ha pubblicato una notizia in merito alla voglia dell’Atalanta di cedere il suo attaccante all’estero e non all’Inter. Queste le sue parole:

“Arrivano conferme del fatto che l’Atalanta abbia dato mandato a Frank Trimboli di vendere Lookman in Premier. Questo significa 3 cose: l’Atalanta ora è disposta a perderlo; insegue più dei 50 milioni ai quali Marotta può arrivare; non lo vuole dare in Italia, all’Inter, bensì decidere la destinazione. Al momento non ci sono offerte extra Inter”.

Pochi minuti più tardi però il direttore del CorSport ha riportato una smentita molto chiara: “Mi è appena arrivata la smentita diretta dagli interessati: nessun mandato atalantino a vendere Lookman in Premier. Meglio così. Per serietà la pubblico: le fonti erano buone, ma non ottime. L’errore è anche mio, giusto riconoscerlo”.