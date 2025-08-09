“Inserimento dell’ultim’ora”: definito il futuro di Asllani

Uno dei casi di questo mercato che hanno creato qualche grattacapo ai dirigenti dell’Inter nelle ultime settimane è stato quello relativo a Kristjan Asllani che è stato ufficialmente messo sul mercato da parte della società nerazzurra ma che si è sempre rifiutato di prendere in considerazione delle proposte dai Paesi esteri.

Il desiderio del regista albanese è infatti quello di restare ancora a giocare in Serie A dopo le esperienze con Empoli e Inter. Questa sua scelta però fino ad oggi ha posto un grande freno sulle strategie di mercato dei nerazzurri. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport adesso però cambia tutto.

Si è infatti registrato un inserimento dell’ultim’ora da parte del Bologna. Il club rossoblù avrebbe scelto di provare a portare Asllani alla corte di mister Italiano e avrebbe mosso dei passi verso l’Inter per il giocatore. I nerazzurri hanno chiesto 18 milioni di euro per cedere l’albanese, troppi per gli emiliani che però possono trovare un’intesa con un prestito.