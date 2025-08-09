L’ultimo acquisto del PSG cambia il mercato dell’Inter

In queste ultime settimane di mercato, gli obiettivi principali dell’Inter sono senza dubbio Ademola Lookman e un nuovo difensore centrale. Tuttavia, il PSG con il suo ultimo acquisto in questa sessione estiva rischia di aver messo un grosso bastone fra le ruote ai piani di mercato dei dirigenti nerazzurri.

La società francese ha chiuso per l’innesto del difensore centrale Ilya Zabarnyi dal Bournemouth: in totale spenderà una cifra di circa 65 milioni di euro bonus compresi. Il club inglese ha già inoltre venduto anche Dean Huijsen al Real Madrid e Milos Kerkez al Liverpool, incassando in totale dalle tre uscite circa 170 milioni di euro.

Con questo enorme capitale il Bournemouth, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe presto tentare l’affondo per Koni De Winter. Il difensore centrale del Genoa è uno degli obiettivi dell’Inter che ora rischia quindi di perdere questa sua prima scelta per via delle grandi possibilità economiche del club di Premier League.