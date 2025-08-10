Ausilio SVELA: “Questi i miei errori più grossi all’Inter”

Il DS dell’Inter, Piero Ausilio, si è raccontato quest’oggi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo tanti anni in nerazzurro il direttore sportivo ha visto tanti giocatori, allenatori e cicli più o meno vincenti che si sono susseguiti ad Appiano Gentile. Ausilio risponde infatti anche a delle domande in merito ai suoi migliori acquisti e ai rimpianti o errori più grossi commessi con l’Inter, queste le sue parole.

Ha portato all’Inter tanti grandi giocatori. Di quali va più fiero? “Kovacic e Brozovic, che abbiamo scelto quando il responsabile era Branca. E poi Onana, preso gratis e venduto a 55 milioni dopo un anno. E Lautaro, Bisseck, Thuram…”.

L’errore che ha commesso? “Kvaratskhelia. Ma non ho sbagliato solo io, lo hanno offerto a tanti grandi club in Italia. Solo che noi giocavamo con il 3-5-2 e lui è un calciatore da 4-3-3, per questo non lo abbiamo preso. Sono abituato a costruire le squadre rispettando le idee dell’allenatore”.

I suoi figli amano il calcio? “Giulia ha preso tutta un’altra strada, si occupa di linguaggio dei media. Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso presto di giocare ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato. Mi ha detto: te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, me lo aveva segnalato, ma gli ho risposto: mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi”.