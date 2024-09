Possibile svolta clamorosa di mercato per l’Inter. In questi minuti, infatti, il Salisburgo ha annunciato di aver rescisso il contratto di Oumar Solet. Il difensore francese classe 2000 è da tempo visionato dai nerazzurri, tanto da essere nella lista dei possibili rinforzi per il futuro del reparto arretrato.

Questo il messaggio ufficiale del club austriaco.

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Oumar Solet haben ihre Zusammenarbeit beendet. Der noch ein Jahr laufende Vertrag mit dem 24-jährigen Franzosen wurde vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alles Gute auf deinem weiteren Karriereweg, Oumar! 🔴⚪️ pic.twitter.com/9EgbaZWLbB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2024

Da capire se questa improvvisa svolta nella carriera di Solet, che aveva il contratto in scadenza nel 2025 e che è ora svincolato, possa favorire e anticipare un suo approdo in maglia Inter a parametro zero.