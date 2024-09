Ombra Juve su Frattesi: come l’Inter e Inzaghi lo hanno convinto

Le ottime prestazioni di Davide Frattesi con l’Italia, due gol in due partite contro Francia e Israele, non sono passate inosservate agli occhi dell’opinione, risollevando i dubbi sul suo utilizzo all’Inter. Il centrocampista azzurro è pronto a prendersi più spazio rispetto alla scorsa stagione.

Frattesi avrà un ruolo più centrale nell’Inter. Ci avrebbe pensato la società stessa a tranquillizzarlo, come racconta La Gazzetta dello Sport, quando l’agente avrebbe chiesto chiarimenti circa il futuro o quando la Juventus avrebbe chiamato per chiedere informazioni in chiave mercarto.

E a prendere un impegno per rassicurare il giocatore ci sarebbe stato anche Inzaghi, garantendo a Frattesi maggiore spazio, in una stagione inedita a livello d impegni, che richiederanno l’utilizzo di tutta la rosa con ampie rotazioni.