ANSIA Guardiola in vista dell’Inter: “Speriamo finisca presto”

In campo oggi contro il Brentford, il Manchester City si appresta ad affrontare una settimana abbastanza delicata. Non solo per l’esordio in Champions League contro l’Inter, ma anche per un processo dall’esito incerto, al via lunedì. Sono 115 le infrazioni del fair play finanziario di cui sono accusati i Citizens.

Uno scenario che mette in ansia anche il tecnico dei mancuniani, Pep Guardiola, come affermato alla vigilia della sfida di Premier League della sua squadra. Queste le sue affermazioni polemiche raccolte dal Corriere dello Sport:

“Va bene così, inizia presto e spero che finisca presto. Toccherà ad un comitato indipendente decidere e non vedo l’ora di conoscere la decisione. Sono contento che finalmente si cominci, vedremo. So cosa si aspettano tante persone, ricordo bene cosa leggo sui giornali da molti, molti anni. Tutti sono innocenti finché non viene provata la colpevolezza. Quindi vedremo. L’esito? Non sono un avvocato. Ci sono già troppi avvocati in questo Paese, e in Spagna. Aspettiamo e vediamo”.