Inzaghi cambia tutto: pronta un Inter NUOVA contro il Monza

Monza-Inter sarà la prima partita di un ciclo molto importante per la stagione dell’Inter. Dopo l’antipasto delle prime 3 gare di Serie A, infatti, i nerazzurri ora inizieranno a fare sul serio, con le sfide a Manchester City e Milan dietro l’angolo. Ecco perché Inzaghi starebbe pensando a un po’ di turnover per la sfida dell’U-Power Stadium.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero diversi i dubbi di formazione che il tecnico deve ancora sciogliere, con l’ipotesi concreta di un turnover abbastanza ampio. In attacco, ad esempio, Lautaro Martinez potrebbe riposare, con Taremi in vantaggio su Arnautovic per fiancheggiare Thuram.

In difesa, invece, Pavard è leggermente favorito su Bisseck, mentre dovrebbe riposare Acerbi e Bastoni: De Vrij e Carlos Augusto al loro posto. Novità anche a centrocampo: molto probabile una maglia da titolare per Frattesi, ma ci sperano anche Dumfries, Asllani e Zielinski.

Contro il Monza, allora, si prospetta un’Inter nuova sotto molti aspetti, ma Inzaghi prenderà un decisione definitiva solo dopo la rifinitura di oggi.