In Francia: “Inter pentita, doppio addio subito a gennaio”

Emergono già le voci sulle cessioni invernali

Beppe Marotta prima di Ajax-Inter

Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, l’Inter ha fatto diversi nuovi innesti per ringiovanire la sua rosa e alcuni di questi si sono subito rivelati dei bravi giocatori come Sucic, Pio Esposito o Bonny. Altri invece hanno fin qui deluso e il club nerazzurro riflette sul loro futuro anche in vista del mercato di gennaio.

Il riferimento è a Luis Henrique e a Andy Diouf, due calciatori pagati entrambi più di 20 milioni e che sono arrivati dalla Ligue 1. Secondo quanto riportato su X dal giornalista francese Abdellah Boulma, sono tutti e due a rischio cessione immediata nel mercato di gennaio perché l’Inter non sembra più intenzionata ad aspettarli.

La società sta quindi sondando le opzioni di mercato in cerca di capire quali possibilità si potrebbero aprire nel corso della finestra invernale che si terrà a gennaio. Tuttavia, non sarà semplice riuscire a cedere subito sia Diouf che Luis Henrique rientrando anche della cifra spesa per comprarli la scorsa estate dalla Francia.

Sul mediano francese è importante ricordare che in questa stagione ha già indossato le divise di Lens e Inter, quindi da regolamento non potrà indossare una terza maglia in Europa nel corso di questa stagione. L’unica possibilità per una sua partenza in inverno sarebbe quindi quella di un ritorno al club transalpino.

