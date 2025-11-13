Dalla Lazio all’Inter: affare da 35 milioni, ma c’è un veto

La stagione della nuova Inter targata Cristian Chivu sta procedendo bene ed è una delle sole tre squadre in Europa che si trova in vetta sia nel suo campionato che in Champions League (assieme a Bayern e Arsenal). Nonostante ciò, nel 2026 la dirigenza nerazzurra dovrà intervenire sul mercato con un obiettivo ben preciso.

Come noto da tempo, l’Inter deve intervenire per rinforzare il suo reparto difensivo visto che a giugno potrebbe perdere in un colpo solo Acerbi, Darmian e De Vrij. Uno dei primi obiettivi della società milanese è Mario Gila della Lazio e oggi il quotidiano Repubblica sottolinea come Sarri abbia posto un veto sul suo addio a gennaio:

“Beppe Marotta e Piero Ausilio monitorano da vicino la situazione legata a Mario Gila: lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027 e viene valutato dalla Lazio 30-35 milioni euro. Sarri ha posto il veto per quanto riguarda un’ipotetica cessione di Gila a gennaio, ma se dovessero arrivare i soldi richiesti a quel punto l’ex Real Madrid potrebbe partire”.