Sommer-Martinez, cambio di piani: rinnovo e nuove gerarchie
Le idee dell'Inter per il reparto dei portieri
Uno dei dilemmi maggiori che ci sono tra i tifosi dell’Inter in vista del futuro della squadra, riguarda il reparto dei portieri. Come già analizzato nel nostro video odierno, ci sono alcuni punti interrogativi sulla scelta di continuare a puntare su Yann Sommer come numero uno nerazzurro visto che l’età avanza anche per lui.
Tuttavia, secondo quanto si apprende da TMW, l’Inter starebbe anche riflettendo sulla possibilità di offrire un po’ a sorpresa un rinnovo di contratto fino al 2027 all’estremo difensore svizzero. A quel punto sarà poi compito del tecnico Cristian Chivu decidere se affidare la porta dell’Inter a Sommer anche nella stagione 2026/27.
Rimane infatti possibile che a prendere il posto da titolare possa essere quel Josep Martinez che in questa stagione dovrà continuare a dare segnali di affidabilità per convincere tutta l’Inter ad affidargli il ruolo di numero 1, in attesa poi di capire se la dirigenza offrirà realmente un altro prolungamento annuale a Sommer.