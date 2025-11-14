VIDEO – Ancora Pio Esposito on fire: gol pure in Nazionale

Una delle sorprese più belle per tutti i tifosi dell’Inter nel corso di questo 2025 è sicuramente l’ascesa di Francesco Pio Esposito. Il centravanti cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano e dopo buoni anni in prestito allo Spezia ha fatto ritorno la scorsa estate ad Appiano Gentile.

In questi primi mesi della stagione 2025/26, Esposito è riuscito a togliersi qualsiasi tipo di soddisfazione in termini di esordi e di primi gol. L’attaccante classe 2005 ha già infatti segnato in Serie A, in Champions League, al Mondiale per Club e anche in Nazionale. Ieri sera ha inoltre trovata la sua seconda rete con la maglia azzurra.

Nel match che l’Italia ha vinto 0-2 sul campo della Moldova, Esposito ha realizzato il secondo gol dell’incontro. Il classe 2005 dell’Inter ha insaccato di testa al 92’ un bel pallone crossato nella maniera giusta dalla fascia destra da parte di Politano. Ecco il video con gli highlights e le immagini del gol della punta nerazzurra che ha chiuso la gara.