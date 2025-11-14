Pedullà: “Duello mercato Inter-Napoli. Ausilio ha chiamato”

Il reparto migliore della rosa dell’Inter è quello d’attacco perché ad oggi non sembra affatto essere necessario intervenire sul mercato e grazie agli ottimi innesti estivi di Bonny e Pio Esposito, sono stati fatti grandi progressi. Rispetto alla scorsa stagione, adesso ci sono infatti quattro elementi di alto livello nell’attacco nerazzurro.

Chivu si gode i due giovani e ovviamente anche la coppia titolare composta da Thuram e Lautaro ma la società pensa anche al futuro. Non è più un segreto che ora l’Inter stia seguendo Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona. A tal proposito sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto una rivelazione:

“Il giorno dopo Verona-Inter, partita in cui è arrivato il bel di Giovane, Ausilio ha telefonato all’agente del giocatore e gli ha spiegato che c’è il loro interesse per il futuro. È un profilo che piace e i fari sono accesi, all’Inter però oggi ci sono 4 attaccanti che stanno facendo tutti bene. C’è anche il Napoli che lo segue e lo apprezza”.