Inter, missione di mercato in Francia ma arrivano 3 rifiuti

Si avvicina sempre di più a grandi passi il mercato di gennaio e in occasione di questa ultima pausa di campionato che ci separa dalle trattative della sessione invernale, emergono i primi pensieri delle società sulle mosse da fare. In casa Inter si sta infatti riflettendo di comune accordo tra Chivu e la società su quali operazioni servirà fare.

Sul fronte delle uscite, continuano ad arrivare conferme sul possibile addio di Luis Henrique a distanza di meno di un anno dal suo arrivo a Milano. L’esterno brasiliano ha trovato poco spazio all’Inter e non ha mai convinto. Secondo quanto riportato dalla Francia, non si può escludere un suo ritorno in Ligue 1 già nel mercato invernale.

Come scrive Footmercato, il giocatore ex Marsiglia è stato proposto a tre club francesi. Si tratta di Monaco, Lione e proprio del Marsiglia, sua vecchia squadra. Al momento nessuna di queste società si è detta interessata a Luis Henrique ma con queste condizioni è sempre più possibile un suo addio non appena aprirà il mercato.