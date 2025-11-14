14 Novembre 2025

“23 milioni e subito plusvalenza”: ma Chivu non è d’accordo

Il mercato dell'Inter si può attivare con una grossa cessione

Cristian Chivu dopo Ajax-Inter

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter ha saputo sfornare tanti giovani talenti importanti che si stanno mettendo in luce in giro per l’Italia o per l’Europa. Uno dei migliori sembra essere Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di qualità che sta brillando in Belgio con il Bruges e sul quale i nerazzurri vantano una recompra.

Il tecnico Cristian Chivu lo conosce bene perché lo ha allenato in Primavera e lo vorrebbe avere anche in prima squadra l’anno prossimo. Tuttavia, la società ragiona su una possibile plusvalenza perché, come riporta oggi Tuttosport, pagando la recompra da 23 milioni potrebbe poi cederlo in Premier League a una cifra molto alta.

Queste le info del quotidiano su Stankovic e la potenziale cessione: “Perché Aleksandar sta attirando l’attenzione di molti club, in particolare di Premier – Tottenham e Newcastle su tutti – e il suo valore già al termine di quest’annata potrebbe essere assai superiore ai 23 milioni previsti dalla recompra”.

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.