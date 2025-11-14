“23 milioni e subito plusvalenza”: ma Chivu non è d’accordo

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter ha saputo sfornare tanti giovani talenti importanti che si stanno mettendo in luce in giro per l’Italia o per l’Europa. Uno dei migliori sembra essere Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 di qualità che sta brillando in Belgio con il Bruges e sul quale i nerazzurri vantano una recompra.

Il tecnico Cristian Chivu lo conosce bene perché lo ha allenato in Primavera e lo vorrebbe avere anche in prima squadra l’anno prossimo. Tuttavia, la società ragiona su una possibile plusvalenza perché, come riporta oggi Tuttosport, pagando la recompra da 23 milioni potrebbe poi cederlo in Premier League a una cifra molto alta.

Queste le info del quotidiano su Stankovic e la potenziale cessione: “Perché Aleksandar sta attirando l’attenzione di molti club, in particolare di Premier – Tottenham e Newcastle su tutti – e il suo valore già al termine di quest’annata potrebbe essere assai superiore ai 23 milioni previsti dalla recompra”.