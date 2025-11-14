Allarme Dumfries con l’Olanda: cosa sta succedendo

A nove giorni dal tanto atteso derby che metterà di fronte Inter e Milan per la prima volta in stagione, arriva una brutta notizia per il tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Nel corso di uno degli ultimi allenamenti della nazionale olandese si è infatti fermato Denzel Dumfries per un infortunio. Il giocatore nerazzurro non è però tornato a Milano.

Il fatto che Dumfries sia rimasto ancora nel ritiro della sua nazionale fa ben sperare perché significa che il suo problema fisico potrebbe non essere grave. Tuttavia, dall’Olanda fanno già sapere che l’esterno classe 1996 non giocherà la prossima partita degli oranje che sarà contro la nazionale polacca di Piotr Zielinski.

La paura per Chivu e i tifosi dell’Inter è che questo stop accusato da Dumfries in allenamento, possa essere un freno in vista del derby contro il Milan che si giocherà domenica prossima. Nelle prossime ore sono infatti previsti dei contatti tra lo staff medico nerazzurro e quello della nazionale olandese.