Colloqui avanzati per Bonny, colpo pronto: spunta la DATA

Oggi, martedì 10 giugno, chiude ufficialmente la breve sessione straordinaria di calciomercato che la FIFA ha programmato per agevolare le squadre che dalla prossima settimana scenderanno in campo negli Stati Uniti per il nuovo Mondiale per Club. L’Inter è tra queste e vuole far di tutto per tentare di chiudere ancora un colpo.

Dopo gli innesti dei talenti Luis Henrique e Petar Sucic, i nerazzurri vorrebbero concludere per l’arrivo anche del giovane centravanti Ange-Yoan Bonny. Non sarà però facile chiudere in così poche ore e, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spunta una nuova data utile per la fumata bianca di questo acquisto.

Molto probabilmente Piero Ausilio formalizzerà infatti l’arrivo di Bonny dal Parma a inizio luglio, una volta che l’Inter sarà tornata in Italia dopo il Mondiale per Club. I colloqui con i ducali sono avanzati bene e tutto è ben imbastito per la fumata bianca: il DS nerazzurro ha inoltre l’accordo per cui verrà informato se dovessero arrivare rilanci da altri club per il francese (che piace da tempo pure a Juve e Napoli).