Chivu: “Al Mondiale per vincere. Chiedo una cosa ai tifosi”

Dopo lo scossone dei giorni scorsi per l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter ha individuato e scelto il suo sostituto. Si tratta di Cristian Chivu che la società ha annunciato ufficialmente come nuovo tecnico per le prossime due stagioni e partirà già da subito la prossima settimana sulla panchina nerazzurra al Mondiale per Club.

L’allenatore rumeno si è presentato ai canali ufficiali del club dopo la firma e ha parlato con gioia per questo arrivo sulla panchina della prima squadra dopo diversi anni nelle giovanili e anche con la Primavera dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni nella prima intervista ai canali ufficiali della società.

MONDIALE PER CLUB – “Da questo Mondiale per club, la stagione non è finita. Bisogna recuperare un po’ di energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare in un campionato del mondo. Arrivare fino in fondo e provare a vincere un trofeo”.

TIFOSI – “C’è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere passionali, di avere ambizione ed entusiasmo per una stagione che ancora non è conclusa. E che bisogna guardare con positività alla stagione prossima”.