Inter, i convocati al Mondiale per Club: criteri e LISTA

L’Inter si prepara per il Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti e che vedrà l’esordio dei nerazzurri nella notte italiana tra il 17 e il 18 di giugno. Il nuovo allenatore dei nerazzurri è ufficialmente Cristian Chivu e sarà lui a guidare la squadra in questo inedito torneo da 32 squadre e voluto dalla FIFA.

Ogni squadra iscritta potrà inserire nell’elenco dei convocati da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno tre dovranno essere dei portieri. Ad ogni partita però gli allenatori potranno portare in campo e in panchina un massimo di 26 elementi che fanno parte della lista convocati generale.

In attesa dell’ufficialità dell’elenco di giocatori che stilerà mister Cristian Chivu per il torneo a stelle e strisce, questa potrebbe essere una lista probabile di convocati dalla rosa nerazzurra e che tiene conto anche di alcuni addii ormai certi (Correa e Arnautovic) e dei nuovi innesti compiuti dalla dirigenza dell’Inter ad inizio giugno.

PORTIERI – Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro;

DIFENSORI – Benjamin Pavard, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, Yann-Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni, Tomas Palacios, Alessandro Fontanarosa, Carlos Augusto, Franco Carboni, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicola Zalewski;

CENTROCAMPISTI – Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Petar Sucic, Kristjan Asllani, Piotr Zielinksi, Luis Henrique;

ATTACCANTI – Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Valentin Carboni.