Marotta: “Chivu nome storico per Inter, ecco i nostri obiettivi”

Nel pomeriggio odierno l’Inter ha ufficializzato la nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore della prima squadra nerazzurra e di questo annuncio ha parlato anche il presidente Beppe Marotta a margine della presentazione del nuovo libro di Vito Cozzoli.

Di seguito le parole – raccolte da Gianluca Di Marzio – del numero uno della società di viale della Liberazione sulla scelta di Chivu come allenatore e di quali possano essere adesso gli obiettivi dell’Inter nella prossima stagione che sarà la prima senza Inzaghi.

SU CHIVU – “Orgoglioso di aver regalato un nome storico dell’Inter nel ruolo di allenatore. Credo che le società moderne debbano anche coltivare questa cosa perché dietro a questo personaggio sono racchiusi tanti valori che sono necessari per arrivare ai nostri obiettivi sportivi per cui siamo soddisfatti e felici”.

SUGLI OBIETTIVI – “Saranno i soliti, è la storia dell’inter che lo dice. Fare le competizioni per vincere, poi se vincono gli altri ci togliamo il cappello. Ma dobbiamo ricordare che arrivare su in alto non è facile e non tutti ci sono riusciti”.