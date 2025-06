Ritorno di Samuel all’Inter: arriva la RISPOSTA ufficiale

Lo staff tecnico che aiuterà il nuovo allenatore Cristian Chivu alla preparazione dell’Inter nella nuova stagione è in fase di formazione. Tra i nomi sondati dai nerazzurri c’è stato anche quello di Walter Samuel, ex difensore amato dalla tifoseria per essere stato anche uno degli eroi del Triplete del 2010 con José Mourinho.

L’Inter ha fatto un tentativo per sondare il terreno con Samuel ma l’ex nerazzurro è impegnato da ormai diversi anni con la nazionale argentina come collaboratore tecnico e ha deciso di declinare l’opportunità per tornare in Serie A. Lo svela il CT dell’albiceleste, Lionel Scaloni, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Colombia.

“Ha ricevuto la chiamata dall’Inter che è il club della sua vita e Chivu è un suo ex compagno. Però ha preso un impegno con noi e quindi ha ringraziato ma dice molto della sua persona il fatto che resti perché ha un impegno con noi”, le parole del CT argentino raccolte da TyCSports sul futuro di Walter Samuel e la sua proposta dall’Inter.