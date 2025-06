Futuro Acerbi: arriva la SMENTITA sulla sua scelta

In questa sessione estiva di mercato l’Inter molto probabilmente dovrà cedere alcuni suoi giocatori tra i più esperti a livello di età per soddisfare il desiderio di Oaktree di ringiovanire la rosa e di scommettere su talenti più giovani che possano garantire anche un futuro importante al club nerazzurro e non guardare solo al presente.

Tra i nomi che sono nella lista delle possibili cessioni c’è anche quello di Francesco Acerbi che a 37 anni non ha più la certezza di poter far parte dell’Inter del futuro e potrebbe quindi salutare in estate, a maggior ragione adesso che un suo estimatore come Simone Inzaghi è volato in Arabia Saudita per l’Al-Hilal.

Nelle scorse dall’estero erano inoltre circolate alcune voci che accostavano il difensore nerazzurro al club arabo ora guidato da Inzaghi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha però smentito questi rumours affermando che non ci sono stati contatti tra Acerbi, l’Al-Hilal e nemmeno lo stesso Inzaghi: resta quindi ancora da decifrare il futuro dell’ex Lazio.