Colpo in difesa Inter, nuova concorrenza: “Richiesta per Calafiori”

Con l’obiettivo Cabal che sembra essere ormai sfumato, l’Inter si sta già concentrando su altri possibili obiettivi per rinforzare la difesa. I nerazzurri starebbero valutando diversi profili e uno dei più accreditati potrebbe essere quello di Jakub Kiwior, in forza all’Arsenal.

Tuttavia, anche per il polacco potrebbe esserci della concorrenza italiana da battere. In particolare, come riferito da Fabrizio Romano, il Bologna avrebbe chiesto ai Gunners l’inserimento del cartellino del giocatore nell’operazione Calafiori.

A chiudere le porte all’opzione del trasferimento, però, sarebbe stato lo stesso Kiwior. Al tempo stesso, però, il difensore non avrebbe chiuso le porte a un possibile ritorno in Italia. Da capire, allora, quali saranno le mosse dell’Inter nei prossimi giorni.