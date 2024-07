Il Milan PIOMBA sull’obiettivo dell’Inter: “Decisione ufficiale”

Arrivano nuovi ostacoli di mercato per l’Inter, che nelle ultime ore ha dovuto fronteggiare l’inserimento della Juventus per Cabal, decidendo poi di abbandonare la pista per il colombiano. Ora, una nuova minaccia sembra arrivare dal Milan.

Infatti, come riportato da Orazio Accomando, giornalista di mercato di DAZN, il club rossonero avrebbe preso la decisione ufficiale di unirsi alla corsa per l’ingaggio di Mario Hermoso. La dirigenza del Milan è pronta a tentare l’anticipo sulla concorrenza.

Lo spagnolo è una delle opzioni nerzzurre per il ruolo di vice-Bastoni, ma al momento non ha ancora affondato per lo spagnolo, anche per via delle linee guida di Oaktree. Su Hermoso c’è anche il Napoli, che però deve prima realizzare una cessione.