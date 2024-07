Novità in attacco per l’Inter: “Così Arnautovic rischia di stare fuori”

Con l’arrivo di Taremi, il reparto dell’Inter ha aggiunto un altro potenziale titolare al suo reparto. Ma le operazioni in entrata potrebbe non essersi concluse. Infatti, come riportato da calciomercato.com, i nerazzurri sono sempre vigili su Gudmundsson del Genoa.

L’operazione è legata all’eventuale addio di Carboni, ma avrebbe anche delle ripercussioni dirette sul futuro di Arnautovic in nerazzurro. Infatti, se dovesse essere ceduto il talento argentino, rimpiazzato con un nuovo colpo importante in attacco, l’austriaco richierebbe di finire ai margini della rosa.

In particolare, come fa notare il sito, Arnautovic rischierebbe seriamente di rimanere escluso dalla lista UEFA dell’Inter. L’attaccante, insomma, non potrebbe partecipare alla prossima Champions League, riducendo le sue possibilità di ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di Inzaghi.