Colpo Inter per il 2025: “Accordo in chiusura. Manca un dettaglio”

Con il mercato per l’estate corrente in gran parte definito (al netto delle riflessioni per l’infortunio di Buchanan e un colpo a sorpresa in attacco), l’Inter è al lavoro sulle operazioni per la prossima stagione ed è pronto a chiudere un affare.

Come riportato da Fabrizio Romano, sarebbe in chiusura l’operazione per l’acquisto di Tanner Tessmann del Venezia, con Gaetano Oristanio che si trasferirà contestualmente al club veneto. Il centrocampista americano diventerà un giocatore nerazzurro, ma rimarrà in prestito per un altro anno ai lagunari.

Manca ancora un dettaglio per chiudere la trattativa: l’accordo tra Tessmann e il Venezia per il nuovo trasferimento in prestito.